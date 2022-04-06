Бухарест, 6 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сотни человек собрались 6 апреля на центральной площади Бухареста на акцию с требованием повышения в стране минимальной заработной платы, увеличения пенсионных и социальных выплат, а также сокращения военных расходов. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

Как утверждают очевидцы, манифестанты развернули плакаты с надписями «Требуем достойного уровня жизни!» и «Отдайте наши деньги!». При этом в толпе активистов раздавались антиправительственные лозунги.

Согласно официальной информации, мероприятие было организовано Национальным блоком профсоюзов Румынии (NBS) — крупнейшей структурой трейд-юнионов страны. В среде активистов был замечен министр труда Румынии Мариус Будай. Он предложил NBS стать «посредником между правительством и рядовыми гражданами в проведении Бухарестом экономических преобразований».