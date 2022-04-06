Берлин, , 15:14 — REGNUM Быстрее всего Германия сможет избавиться от зависимости от энергоресурсов из России по углю. Об этом 6 апреля на брифинге заявил представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дольше всего Берлину придётся искать альтернативу российскому газу. На это потребуется как минимум ещё два года, подчеркнула представитель ведомства.

«Независимость от угля может быть достигнута быстрее всего — до осени, мы намерены по нефти — до конца года, и по газу — до лета 2024 года», — сказала Унград.

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Она добавила, что в настоящее время проверяется, как можно создать необходимые предпосылки, чтобы ещё более ускорить процесс. По её словам, отказ от российских энергоносителей потребует «национального приложения сил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что зависимо от российских энергоресурсов в Евросоюзе нельзя преодолеть в одночасье, однако западные страны уже встали на этот путь.

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