Москва, , 15:13 — REGNUM Рэпер Моргенштерн высказался о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Музыкант написал пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

Рэпер опубликовал видео, на котором Жириновский упоминает его — Моргенштерн назвал политика «легендой». «Лучший шоумен из верхов», — считает артист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского после продолжительной болезни, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Политику было 75 лет.

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