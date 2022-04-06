Москва, , 15:12 — REGNUM Объем инвестиций Израиля в экономику Москву за пять лет вырос почти в три раза. Об этом 6 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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За указанный период вложения Израиля в московскую экономику составили около 280 млн долларов. Основная их часть пришлась на такие сферы как здравоохранение, недвижимость и промышленность.

«За последний год страна увеличила свое участие в капитале московских компаний на 15,1%. Вырос и товарооборот со столицей: по итогам 2021 года он составил 797,3 млн долларов, что на 7,1% больше, чем в 2020 году», — сказал Ефимов.

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