Берлин, , 15:15 — REGNUM Давление Евросоюза на Россию усилится, обсуждение пятого пакета антироссийских санкций ЕС подходит к концу. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил 6 апреля во время выступления в бундестаге.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

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По его словам, по пятому пакету санкций идут финальные дебаты.

«ЕС будет усиливать давление на Россию», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля исполнительный вице-президент ЕврокомиссииВалдисДомбровскис заявил, что впятый набор ограничительных мер против России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

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