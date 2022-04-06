Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 426 человек, выздоровели 688 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 апреля.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (88), Таганроге (37), Волгодонске и Новочеркасске (по 18), Батайске (16), Шахтах (15), Шолоховском районе (12), Каменске-Шахтинском (11). Около 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,3% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё восемь мужчин в возрасте от 54 до 94 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 366 212 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 вылечились 350 454 пациента. Не справился с болезнью 10 781 человек.