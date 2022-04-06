Рига, , 15:08 — REGNUM Власти Латвии направили Киеву военную технику и оружие на сумму свыше €200 млн из оборонных резервов республики. Об этом 6 апреля сообщает латвийское минобороны.

Флаг Латвии Pixabay.com

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», уточняется, что в эту поставку входят: индивидуальное снаряжение, сухие пайки, индивидуальное вооружение, боеприпасы, противотанковые средства и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Стингер».

Также в минобороны прибалтийской страну указали на то, что в связи с этим необходимо ему будет необходимо пополнить резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Республики Крым Георгий Мурадов рассказал, что торговлю в рублях начали вести в Херсонской и Запорожской областях Украины.