Москва, , 15:08 — REGNUM В текущих реалиях, учитывая все геополитические риски, криптовалюта показала себя как более стабильный инструмент по сравнению с рублем, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Плотников Андрей.

Криптовалюта

«Из этого выходит, что криптовалюты — это инструмент не зависящий ни от курса других валют, ни от санкций, ни от нефти, геополитических рисков и так далее. Замещение рубля при распространении криптовалюты может ожидать экономику в ближайшее время.

В начале 2022 года Банк России предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалюты.

В свою очередь министерство финансов РФ заявило, что не согласно с запретом криптовалюты, и предложило проводить все криптооперации через российские банки со всеми данными KYC.

Российские банки уже запустили в работу свои цифровые активы. Из этого можно сделать вывод, что компромиссом двух сторон может стать цифровой рубль.

Это отличное отличным решением в текущее время. Цифровые активы Росси могут войти в обращение уже в ближайшее время», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева считает, что если жители России начнут массово приобретать криптовалют, это может привести к замещению рубля.

Читайте также: ЦБ РФ предупредил об угрозе замещения рубля криптовалютами