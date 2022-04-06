Уфа, , 15:11 — REGNUM Уход из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского является огромной потерей для всей России. Об этом 6 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский A.Savin

«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский — искренний и харизматичный строитель российского парламентаризма. Это огромная потеря для всей страны», — сообщил глава республики, отметив, что Жириновский беззаветно любил Россию и был бескомпромиссным с ее оппонентами.

«Это был жёсткий и волевой политик, но более деликатного человека в личном общении я не встречал», — заявил Хабиров.

Он отметил, что всем его будет очень не хватать, особенно в это время.

«Мои соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Вольфовича», — сообщил глава региона.