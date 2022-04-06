Москва, 6 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Транспортный комплекс России готов к перевозкам пассажиров. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

АО «БТС-МОСТ» Министр транспорт РФ Виталий Савельев

«Транспортный комплекс России готов к перевозкам пассажиров. Наступает высокий сезон для всех транспортных компаний, и, естественно, компании готовятся к перевозкам», — заявил Савельев.

«Самое для нас актуальное — это обеспечение безопасности поездок на всех видах транспорта. Поэтому я могу заверить, что пассажиры не должны беспокоиться за безопасность поездок», — указал он.