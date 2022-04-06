Москва, 6 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Исполнительница Валерия и её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, запустили в тестовом режиме новую соцсеть. Об этом Пригожин рассказал ТАСС 6 апреля.

Okras Валерия

Новая соцсеть называется «Мьюзикграм» — она будет работать по принципу музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей со всего мира. «Мы уже запустили платформу в тестовом режиме. Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — заявил Пригожин.

Добавим, что пока соцсеть недоступна для пользователей — чтобы создать в ней аккаунт, необходимо оставить свои данные и ждать письма на электронную почту. На сайте сервиса не указана информация, когда в нём сможет зарегистрироваться любой желающий.