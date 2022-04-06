Ульяновск, , 15:02 — REGNUM В Ульяновской области из-за роста уровня воды в Свияге подтопило ещё два моста. Об этом сообщает управление МЧС.

Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествиях поступила в ведомство 6 апреля. Оба ЧП произошли в Ульяновском районе.

В 09:35 стало известно о том, что в 2 км от населённого пункта Красное Сюндюково из-за таяния снега уровень воды в Свияге поднялся над низководным мостом на 20 см. В 12:27 поступила информация о подтоплении моста в рабочем посёлке Ишеевка: из-за повышения уровня воды в Свияге он оказался на 10 см под водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подтопило низководные железобетонные мосты в сёлах Большие Ключищи Ульяновского района и Новое Ирикеево Цильнинского района, где соответственно организована переправа и автомобильный объезд.

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