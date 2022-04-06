Хельсинки, , 15:10 — REGNUM Экспонаты государственных музеев России задержали в Финляндии, так как они попали в список санкций Евросоюза, сообщили 6 апреля в пресс-службе таможни Финляндии.

На таможне U.S. Navy

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Напомним, 1 и 3 апреля на границе Финляндии с Россией, на МАПП «Ваалимаа», были задержаны три грузовика, в которых находились экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», которые возвращались с выставок в Италии и Японии.

«Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что список санкций ЕС содержит пункт о произведениях искусства», — говорится в сообщении финской таможни.

В настоящее время таможня начала предварительное расследование. В ведомстве заверили, что следствие будет проведено «как можно быстрее», однако точная дата, когда оно будет завершено, пока неизвестно.

«Важно, чтобы применение санкций работало эффективно, — заявил директор Департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит. — Грузы, которые в настоящее время находятся под уголовным расследованием, были обнаружены в рамках нашей обычной правоохранительной работы».

В таможне заверили, что произведения искусства хранятся с общим учетом их ценности, характеристик и безопасности. Таможня продолжит консультации с министерством иностранных дел, а МИД Финляндии рассмотрит этот вопрос с Европейской комиссией.

Читайте ранее в этом сюжете: Культурный обмен с ЕС после изъятия российских картин нереален — чиновник