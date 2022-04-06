Набережные Челны, Татария, , 15:09 — REGNUM Жители многоквартирных домов в городе Набережные Челны пожаловались на потопы в подъездах. Организована проверка, сообщает прокуратура РТ.

Прокурор

Жители сообщают о подтоплениях в подъездах и на балконах в многоквартирных домах 11/09, 23/11В, 62/29 новой части города. Установлено, что к затоплению в данных зданиях привела нерасторопность управляющих компаний, которые не обеспечили исправное состояние кровли и системы водоотвода, не производили постоянную очистку кровли и внутренних водостоков от грязи, наледи и снега.

В адрес руководителей управляющих компаний прокуратура внесла представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИА REGNUM напоминает, в начале 2022 года в городе Бугульма управляющие компании обязали обеспечить своевременную очистку кровель многоквартирных домов от снега и наледи.

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