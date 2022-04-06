Люксембург, , 15:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Люксембурга объявило российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну. Об этом 6 апреля сообщается на сайте МИД страны.

Люксембург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания. Также к этому списку присоединилась Португалия, Румыния и Словения.

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