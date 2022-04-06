Нью-Дели, 6 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Усилия Индии направлены на стабилизацию экономических отношений с Россией. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьиям Джайшанкар, выступая 6 апреля в нижней палате парламента страны.

Mea.gov.in Субраманьям Джайшанкар

«Россия продолжает оставаться важным экономическим партнером Индии, и мы предпринимаем усилия для стабилизации экономических отношений с ней», — приводит слова Джайшанкара газета The Times of India.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял ранее заявил, что стране нужна новая стратегия внешней торговли с Россией в условиях кризиса на Украине. Такая стратегия разрабатывается, в частности, рассматривается возможность соглашения с Москвой о переходе на прямые расчёты в рублях и рупиях.

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