Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ростовчанка в надежде заработать на инвестициях лишилась около 6,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 6 апреля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

61-летняя женщина рассказала полицейским, что ответила на телефонный звонок с неизвестного номера и согласилась якобы выгодно вложить сбережения. Для этого потерпевшая перечислила деньги на открытый счет биржевой компании, который указал аферист. Заявительница перевела 6 млн 767 тыс. рублей.

Попытка вывести определённую сумму денег оказалась неудачной, и женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.