Вашингтон, 6 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Глава делегации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Пак Чин встретился 5 апреля в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает Yonhap News.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи южнокорейский политик передал личное послание избранного главы Южной Кореи Юн Сок Ëля, предназначенное президенту США Джо Байдену.

Известно, что в послании избранный президент выразил стремление к развитию двустороннего союза. Южнокорейский лидер призвал американскую сторону вывести отношения между Сеулом и Вашингтоном на уровень всеобъемлющего стратегического союза с целью совместного реагирования на новые угрозы, включающие северокорейскую ядерную проблему и экономическую безопасность.

Представители двух стран также высказались за проведение южнокорейско-американского саммита после создания в Сеуле нового правительства. Они отметили, что встреча глав двух государств сыграет важную роль в укреплении отношений между Сеулом и Вашингтоном.