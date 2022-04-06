Надир Керимов, 6 апреля 2022, 15:42 — REGNUM Санкции против России — ограничительные политические и экономические меры, введённые государствами и международными организациями в отношении Российской Федерации и ряда российских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также к проведению специальной военной операции на Украине. Введённые санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей.
Как азербайджанские социальные сети воспринимают такие действия по отношению к России?
Автор телеграм-канала «Maira Baku» публикует новость о том, что ряд стран ЕС, включая Германию и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении России затрагивали энергетический сектор, и оставляет свой комментарий:
Murka: «Это туда и сюда… меня уже раздражает».
Niкa A.: «Зачем против, они же говорили, что им ни газ, ни нефть не нужны российские».
Admin: «Понимаете, одно дело говорить, и другое дело реальность… Народам Европы по фиг, что там не поделили Украина и Россия, когда дело касается их кармана».
В новостном телеграм-канале «Caucasian Bureau» подписчики обсуждают:
ES: «Европейцы… они ради своей толерантности и уклада жизни готовы голод и холод терпеть)».
@Thalía: «Нет, не готовы. Манифестации и появление в сми альтернативного мнения тому пример. Европа скорее переведёт все стрелки на Байдена и Зеленского, чем откажется от комфорта».
ES: «А как Вы объясните радушный приём мигрантов?».
@NadinInCrimea: «Это радушие, как у невестки, к которой приехала «любимая» Свекровь. На лице улыбка, но всё время следит за часами».
Пользователи YouTube пишут под новостным видеороликом канала «Политические Новости Армении и Азербайджана»:
Сардар Гусейнов: «Я думаю, не только России надо спасти себя от долларовой зависимости, а и Азербайджану и другим бывшим советским странам тоже не помешало бы. Не слишком ли мир под зависимостью от американской фанты? Сегодня США России поставит санкции, завтра Азербайджану, послезавтра кому-то ещё!».
Араз Алиев: «Уже вводили санкции Азербайджану, потом извинялись».
В телеграм-канале «Бакинский бульвар» азербайджанцы обсуждают высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого:
Лама Давай: «Просто у польского правительства сложные отношения с Германией».
Karabas Barabas:«Германия слишком много яиц сложила в одну корзину (Россию). Вот и препятствует. Будет ей уроком».
Leyla Mailova: «А когда я говорю, что немецкий канцлер — человек Путина, мне говорят: нет, это не так».
@rocketcloud: «Нужна проверка выполнения этих санкций».
Пользователи азербайджанских соцсетей комментируют:
AlterEgo Guru: «Санкции снимать ни в коем случае нельзя. За военные преступления должен быть международный трибунал! Пусть они сдохнут, твари!».
Рустам: «А нельзя было конкретно сказать? — Без согласия Украины ни одна санкция не будет снята. Как в своё время Эрдоган сказал насчёт санкций по отношению к Армении — без согласия Азербайджана ничего не будет».
Военный эксперт Игорь Коротченко пишет в своем авторском телеграм-канале:
Игорь Коротченко: «Это замануха. Никто никакие санкции с России никогда не снимет. Цель США — спасение Украины. СВО должна быть продолжена до полного разгрома ВСУ и капитуляции Зеленского — иначе нас ждет очень плохая перспектива».
Nurlan Mamadali: «Все по сценарию ЦРУ:
- война (любая)
- ослабление экономики ведущих стран (Германии и Франции)
- мир (временный)
- посреднические услуги как мирового лидера (не бесплатно)
Вся млекопитающие страны Европы, Прибалтики, куда так стремится и Украина (разделенная), дальше будут жить по указке своих «учителей».