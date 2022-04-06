6 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 15:42 — REGNUM Санкции против России — ограничительные политические и экономические меры, введённые государствами и международными организациями в отношении Российской Федерации и ряда российских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также к проведению специальной военной операции на Украине. Введённые санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как азербайджанские социальные сети воспринимают такие действия по отношению к России?

Автор телеграм-канала «Maira Baku» публикует новость о том, что ряд стран ЕС, включая Германию и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении России затрагивали энергетический сектор, и оставляет свой комментарий:

Murka: «Это туда и сюда… меня уже раздражает».

Niкa A.: «Зачем против, они же говорили, что им ни газ, ни нефть не нужны российские».

Admin: «Понимаете, одно дело говорить, и другое дело реальность… Народам Европы по фиг, что там не поделили Украина и Россия, когда дело касается их кармана».

В новостном телеграм-канале «Caucasian Bureau» подписчики обсуждают:

ES: «Европейцы… они ради своей толерантности и уклада жизни готовы голод и холод терпеть)».

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

@Thalía: «Нет, не готовы. Манифестации и появление в сми альтернативного мнения тому пример. Европа скорее переведёт все стрелки на Байдена и Зеленского, чем откажется от комфорта».

ES: «А как Вы объясните радушный приём мигрантов?».

@NadinInCrimea: «Это радушие, как у невестки, к которой приехала «любимая» Свекровь. На лице улыбка, но всё время следит за часами».

Пользователи YouTube пишут под новостным видеороликом канала «Политические Новости Армении и Азербайджана»:

Сардар Гусейнов: «Я думаю, не только России надо спасти себя от долларовой зависимости, а и Азербайджану и другим бывшим советским странам тоже не помешало бы. Не слишком ли мир под зависимостью от американской фанты? Сегодня США России поставит санкции, завтра Азербайджану, послезавтра кому-то ещё!».

Араз Алиев: «Уже вводили санкции Азербайджану, потом извинялись».

В телеграм-канале «Бакинский бульвар» азербайджанцы обсуждают высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого:

«Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России».

Лама Давай: «Просто у польского правительства сложные отношения с Германией».

Karabas Barabas:«Германия слишком много яиц сложила в одну корзину (Россию). Вот и препятствует. Будет ей уроком».

Leyla Mailova: «А когда я говорю, что немецкий канцлер — человек Путина, мне говорят: нет, это не так».

@rocketcloud: «Нужна проверка выполнения этих санкций».

Блинкен — о том, что снятие санкций с России зависит от мнения Украины: «Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим. Цель санкций не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России. Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты».

Пользователи азербайджанских соцсетей комментируют:

AlterEgo Guru: «Санкции снимать ни в коем случае нельзя. За военные преступления должен быть международный трибунал! Пусть они сдохнут, твари!».

Рустам: «А нельзя было конкретно сказать? — Без согласия Украины ни одна санкция не будет снята. Как в своё время Эрдоган сказал насчёт санкций по отношению к Армении — без согласия Азербайджана ничего не будет».

Военный эксперт Игорь Коротченко пишет в своем авторском телеграм-канале:

Игорь Коротченко: «Это замануха. Никто никакие санкции с России никогда не снимет. Цель США — спасение Украины. СВО должна быть продолжена до полного разгрома ВСУ и капитуляции Зеленского — иначе нас ждет очень плохая перспектива».

Позиция Зеленский Капитуляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Nurlan Mamadali: «Все по сценарию ЦРУ:

война (любая) ослабление экономики ведущих стран (Германии и Франции) мир (временный) посреднические услуги как мирового лидера (не бесплатно)

Вся млекопитающие страны Европы, Прибалтики, куда так стремится и Украина (разделенная), дальше будут жить по указке своих «учителей».