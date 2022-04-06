Монпелье, Франция, 6 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал игроком «Монпелье». Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба французской команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла (справа)

Отмечается, что контракт с 31-летним футболистом рассчитан до завершения сезона 2021/22.

Напомним, летом 2019 года Кабелла перешёл в «Краснодар» из французского «Сент-Этьена». В составе российского клуба он сыграл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

9 марта Кабелла расторг контракт с «Краснодаром».