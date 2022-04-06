Берлин, 6 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Страны Евросоюза идут путём отказа от энергетики из России, заявил 6 апреля канцлер Германии Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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Выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ заявил, что зависимо от российских энергоресурсов в Евросоюзе нельзя преодолеть в одночасье, однако западные страны уже встали на этот путь.

«Важно, что мы в Европе вместе пошли по этому пути», — сказал Шольц.

По его словам, зависимость от импорта и угля из России Германия сможет преодолеть в течение года, но для газа потребуется больше времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России. В числе прочего, предлагается отказ от импорта угля.