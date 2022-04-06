Москва, 6 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Высылка властями Норвегии трёх российских дипломатов не останется без ответа, заявила 6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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В норвежском МИД ранее заявили, что решение о высылке трёх сотрудников посольства России в Осло принято из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

«Россия даст соответствующий ответ», — сообщила Захарова РИА Новости, комментируя это заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ пообещали, что Москва соответствующим образом ответит на каждый недружественный шаг. Страны Запада массово высылают российских дипломатов, недавно о таких решениях объявили в Италии, Греции, Румынии, Франции, Словении и других странах.

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