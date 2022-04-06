Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Культурное европейское сотрудничество, после изъятия на границе Финляндии и России картин из российских музеев, находится под большим вопросом, сообщил 6 апреля в эфире радио «КП-Петербург» вице-губернатор Санкт-Петербурга БорисПиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM В зале Государственного Эрмитажа

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Напомним, 2 и 3 апреля на границе Финляндии с Россией были задержаны три грузовика, в которых находились экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», «Павловск», которые возвращались с выставок в Италии и Японии. Таможенная служба Финляндии пояснила, что перевозимые в РФ предметы якобы попадали под санкции, их изъяли как доказательства согласно санкционным правилам.

«Предполагаю, что культурное европейское сотрудничество пока под вопросом», — отметил Пиотровский, указав, что все экспонаты застрахованы (на 42 млн евро) и должны быть возвращены российским музеям.