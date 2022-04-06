Москва, , 14:52 — REGNUM Компания Intel работает на Российском рынке уже 30 лет. Благодаря деятельности компании Россия имела возможность доступа к мировым новинкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Производство в компании «intel» Intel.com

«Так, в январе 2022 года в России начались продажи недорогих настольных процессоров нового поколения Alder Lake.

Компания гарантировала качество своей продукции, прямые поставки обходились дешевле российским компаниям и гражданам. Это было взаимовыгодное сотрудничество.

Компания активно размещала конкурсы грантов для российских разработчиков ПО и активно выкупала в России интересные патенты и находила талантливых программистов.

Для России Intel предоставляла официальные гарантии по поставкам процессоров для сложных вычислений (например, для Сбера).

То, что сайт Intel заблокировал скачивание драйверов и документации не критично. Важно, чтобы компания вместе с уходом не увела за собой российских специалистов.

Приостановка производства простимулирует дальнейшее развитие прямого импорта компьютерной техники и программного обеспечения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины приостановила американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров.

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