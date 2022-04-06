Берлин, , 14:52 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) не станет одной из сторон конфликта на Украине. Об этом 6 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге.

Апофеоз. Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главный посыл остается ясным, с каждым решением, которые мы принимаем, мы гарантируем, что партнеры по НАТО не станут стороной конфликта», — сказал он.

При этом Шольц отметил, что нынешнее правительство ФРГ ранее приняло решение поставлять Киеву вооружение и осуществляет такие поставки.

«Мы поставляем из актуальных запасов бундесвера все, что имеет смысл (поставлять) и может быть быстро поставлено, и это будет поставлено», — уточнил канцлер ФРГ, пояснив, что такие поставки согласуются с немецкими союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 152 мм.