Ульяновск, , 14:52 — REGNUM В Ульяновской области поддержат дополнительными выплатами семьи военных, погибших во время спецоперации на Украине. Им выплатят по 1 млн рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Глава региона заявил, что подписал указ о региональных выплатах семьям военнослужащих, которые погибли во время специальной операции на Украине.

«Единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей устанавливается членам семей военнослужащих, сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции с 24 февраля 2022 года», — уточнил Алексей Русских.

Губернатор подчеркнул, что «наши ребята сейчас с честью выполняют свой воинский долг, проявляя героизм и мужество», а потеря каждого бойца — «это большое горе». Русских выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, что семьи погибших на Украине военных получают из федерального бюджета по 7,4 млн рублей, а также ежемесячную компенсацию. Помимо этого, регионы вводят дополнительные меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики, по их просьбе военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснял, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.