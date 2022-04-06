Нарьян-Мар, , 14:51 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, комментируя кончину Владимира Жириновского отметил, что лидер ЛДПР обладал особой политической проницательностью.

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский после оглашения послания Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Признанный партийный лидер, он навсегда останется для нас человеком острого ума и широких взглядов. Человеком, который тонко чувствовал настроение общества и просчитывал политику партии на много шагов вперёд. Заслуженное уважение на федеральном и международном уровне буквально сделали его культовой фигурой, вошедшей в новейшую историю России», — написал Бездудный в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни сегодня, 6 апреля.