Нарьян-Мар, 6 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, комментируя кончину Владимира Жириновского отметил, что лидер ЛДПР обладал особой политической проницательностью.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский после оглашения послания

«Признанный партийный лидер, он навсегда останется для нас человеком острого ума и широких взглядов. Человеком, который тонко чувствовал настроение общества и просчитывал политику партии на много шагов вперёд. Заслуженное уважение на федеральном и международном уровне буквально сделали его культовой фигурой, вошедшей в новейшую историю России», — написал Бездудный в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни сегодня, 6 апреля.