6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз продолжит вооружать Украину для того, чтобы она не проиграла.

Мирослава Романенко, , 15:44 — REGNUM Европейский союз продолжит вооружать Украину для того, чтобы она не проиграла. Об этом 6 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе выступления на пленарной сессии Европарламента политик отметил, что некоторые депутаты считают необходимым прекратить вооружать Украину.

«Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину», — сказал он.

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Заявление Борреля обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7», «Za Победу!». Также новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца.

«Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла… поэтому продолжит ее вооружать. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель… Он заявил, что ЕС должен помогать Украине, поставляя ей вооружение. При этом представитель европейской дипломатии говорит, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией. Тут надо понимать, что соросенок Боррель действует не в интересах Европы, а [в интересах] США, которые заинтересованы в длительном и кровавом конфликте», — написал автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/72.

«Западу нужна пустая Украина и надорванная Россия. Не дождутся», — отреагировал Sergey P.

«Ну тогда проиграет ЕС», — с сарказмом добавил Yuriy V.

«Там скоро «последний украинец» закончится, кто их железки будет применять?» — недоумевает Oleg.

Окоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему снабжение оружием не считается прямой агрессией против России?!» — недоумевает Ольга.

«Забавно, но получается обратный эффект. Чем больше оружия, тем хуже Украине. Видимо, мечта ЕС — это выжженное поле между Россией и Польшей», — написал Андрей К.

«Походу, и в правду хотят истребить Украину… Очередное высказывание о практически нескрываемом желании максимальных жертв и разрушений. Они прекрасно понимают, что никакие вооружения не помогут им выиграть…» — отреагировал Sergey.

«До последнего украинца, как сказал… Джонсон», — добавила Светлана М.

«Это не помощь Украине, это, напротив, — ее разрушение», — отметил «АК».

"Жозеп Боррель заявил: ЕС должен помогать Украине, поставляя ей вооружение. При этом представитель европейской дипломатии говорит, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией. В данном заявлении хорошо видны особенности войны в XX—XXI века, когда для нанесения ударов по противнику необходимо атаковать не напрямую и не своими руками, ведь атака напрямую чревата «ядерной зимой». Как по мне, Боррель постеснялся сказать всю правду, что «помощь Украине» также идет в виде разведданных, управления войсками, дипломатической поддержки, медийной, финансовой, технической помощи и так далее. От Украины тут нужны только мужчины, готовые брать оружие в руки и воевать под «чутким руководством и полном обеспечении всем необходимым», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Дмитрий Василец.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И ещё наемниками помогают! Инструкторами… Всем», — пишет Ирина.

«Жаль, что не все украинцы понимают, что они просто марионетки», — отреагировала Юлианна Ш.

«Америка уготовила Украине роль сакральной жертвы!!! Жаль людей!!! Видимо, будут воевать до последнего украинца, увы», — прокомментировала Татьяна.

«По сути, Европа получила украинских наемников со своей землей, на которой они воюют с Россией. И руки марать не надо, и землей не рисковать…» — написал Сергей К.

«Медвежья услуга». Неужели непонятно, что друзья так не помогают», — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Война до последнего украинца. Мечта у них сбылась», — подытожил «Пол».