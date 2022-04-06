Москва, 6 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Черный рынок по продаже иностранных валют возник из-за вынужденных ограничений и будет существовать, пока их не снимут. Об этом 6 апреля заявила член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова, комментируя сообщения о начале борьбы ФНС и МВД с валютными спекулянтами.

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По её словам, на данном этапе российское общество вынужденно находиться в рамках так называемого «санкционного права». Эти условия далеки от идеальных с точки зрения правового регулирования. Масса ограничений, которые введены на сегодняшний день, порождают в какой-то степени правовой нигилизм: люди пренебрегают нормами права.

«Одна из задач правительства на сегодняшний день — это сохранить иную валюту, которая сейчас не ввозится в Россию. Эта валюта нужна России для того, чтобы решать свои глобальные задачи. Поэтому ограничения 9 марта были введены, и, естественно, тут же спрос породил предложение, возник черный рынок», — сказала Оганова.

Эксперт убеждена, что проблему валютных спекуляций необходимо решать уже сейчас. В противном случае Россия рискует столкнуться с целым рядом проблем.

«Такой вот спрос на валюту на чёрном рынке может повлечь за собой всплеск преступлений, в том числе насильственных. Поэтому ФНС и МВД вынуждены реагировать, чтобы сохранить условия и рамки той, прежней жизни, в которых мы с вами находились до двадцать четвёртого февраля. Но, к сожалению, пока будет существовать запрет — будет существовать и черный рынок», — отметила Оганова.