Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Из ожогового центра больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону выписали двух пациентов, получивших ожоги из-за порыва теплосети на улице Малиновского в ночь на 21 марта. Об этом 6 апреля сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Mos.ru В больнице

«Еще 10 человек продолжают проходить лечение и будут выписаны в ближайшие дни. Всем пациентам провели операции по пересадке кожи. Дети проходят лечение в горбольнице №20. Их состояние удовлетворительное», — написал Логвиненко в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что работы по ликвидации порыва теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону полностью завершены. В ближайшее время будет получено заключение экспертов, на основании которого пострадавшим компенсируют материальный ущерб. Выплаты в качестве возмещения морального вреда людям перечислены в полном объёме.

Напомним, порыв теплотрассы на улице Малиновского случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей.