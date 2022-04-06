Париж, 6 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Франция готова к «решительным» мерам в отношении российского угля и нефти, сообщает Le Parisien.

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Пока Европейский союз и страны G7 обсуждают новый пакет санкций против России, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь вновь подтверждает желание Франции ввести санкции против России.

«Мы за новый пакет санкций. Мы готовы к жестким мерам в отношении импорта угля и российской нефти», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции завершили подготовку к проведению гуманитарной операции в Мариуполе.