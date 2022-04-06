Ярославль, , 15:00 — REGNUM Закончить строительство приюта для бездомных животных в Ярославле планируют к концу 2022 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета рассказала представитель регионального департамента ветеринарии Инна Чекурова.

Собака в приюте Nhandler

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 марта 2022 года региональные власти выдали разрешение на строительство приюта.

Сейчас документация по проекту строительства почти закончена. Прорабатываются последние нюансы. Уже известно, что учреждение сможет принять 140 животных.

«Объект будет построен из расчёта 146 клеток на 140 животных единовременно. Не более. В итоге мы планируем, что будет охват в течение года в отношении всего лишь 1500 собак. Другого у нас по этому приюту просто не получится, так что есть ограничения различные. На сегодняшний день по данным органов местного самоуправления, на 2022 год 1498 голов необходимо отловить, стерилизовать и провести остальные мероприятия, предусмотренные законодательством. Это с учётом того, что ещё у нас должны оставаться животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Поэтому говорить о том, что этот объект перекроет потребности всей области — нам пока не представляется возможным. Поэтому этот вопрос пока открыт», — пояснила чиновница.

При этом женщина уточнила, что финальные цифры в любом случае могут быть «плавающими» в зависимости от ситуации на местах. Открыть же объект планируют к концу года. Кто займётся непосредственно отловом — пока неизвестно.

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