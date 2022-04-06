Ярославль, 6 апреля 2022, 15:00 — REGNUM Закончить строительство приюта для бездомных животных в Ярославле планируют к концу 2022 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета рассказала представитель регионального департамента ветеринарии Инна Чекурова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 марта 2022 года региональные власти выдали разрешение на строительство приюта.
Сейчас документация по проекту строительства почти закончена. Прорабатываются последние нюансы. Уже известно, что учреждение сможет принять 140 животных.
При этом женщина уточнила, что финальные цифры в любом случае могут быть «плавающими» в зависимости от ситуации на местах. Открыть же объект планируют к концу года. Кто займётся непосредственно отловом — пока неизвестно.
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