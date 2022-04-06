Элиста, , 14:44 — REGNUM Более 1,6 тыс. жителей Элисты остались без газа в результате коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 6 апреля.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Утечка газа произошла в четырёх местах на трубе высокого давления второй категории диаметром 273 мм на улице Ленина. В зону отключения попали 550 абонентов с населением 1658 человек.

«К месту порыва выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Калмыкия в составе трёх человек и одной единицы техники. На месте работают три бригады в составе 12 человек АО «Газпром газораспределение Элиста», — уточнили в ведомстве.