Анкара, , 14:42 — REGNUM В районе возле острова Кефкен около турецкого побережья Чёрного моря была обнаружена очередная мина. Об этом 6 апреля сообщает министерство национальной обороны Турции на своем сайте.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

«Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена, был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент указанный район охраняется и добавляется, что с миной работает подразделение подводной обороны турецких ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Турции заявили, что рабочие процессы турецкого посольства в Киеве восстановлены.