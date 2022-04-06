Париж, , 14:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Франции заявили, что 23 010 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В реанимации во Франции находятся 1552 пациента с COVID-19.

За последние сутки во французских больницах скончались 140 человек.

Кроме того, коронавирус за сутки подтвердили у 203 021 жителя Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции запущена национальная кампания по отзыву шести сыров из сыроварни под брендом Graindorge (группа Lactalis), которые продаются крупными розничными торговцами, поскольку они могут содержать бактерию, вызывающую листериоз.

Подробнее в материале: Во Франции отзывают из продажи сыры из-за вспышки листериоза