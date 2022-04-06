Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В Чебоксарах после проверки уволен заведующий «Ледового дворца», который является подведомственным учреждением республиканского минспорта. Причиной стала выявленная судимость, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась в автономном учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева». Внимание надзорного ведомства привлекло особенности назначения на пост заведующего подведомственного «Ледового дворца»: пост занял человек, имевший судимость за совершение умышленного преступления.

«Согласно трудовому кодексу, к работе в сфере детско-юношеского спорта не допускаются лица, не только имеющие, но и имевшие судимость за совершение тяжких преступлений», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

По данному факту руководителю спортивного учреждения внесено прокурорское представление, по результатам которого 1 апреля работник уволен с должности заведующего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии уволен руководитель ГУП «Биологические очистные сооружения», который был помещён под домашний арест в связи с возбуждением уголовного дела.