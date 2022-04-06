Сана, , 14:53 — REGNUM Государственная энергетическая компания Йемена General Electricity Corporation сообщила об отсутствии возможности снабжения больниц страны электричеством в ближайшее время. Об этом 6 апреля сообщает информационное агентство Saba со ссылкой на заявление компании.

Без электричества Pxhere.com

По последним данным, электроснабжение может быть остановлено по причине отсутствия в стране запасов топлива.

«Ситуация может привести к приостановке подачи электроэнергии для медицинских учреждений и объектов жизнеобеспечения. Несмотря на то, что в воскресенье, 2 апреля, в порт Ходейда вошло судно с дизельным топливом, оно до сих пор не пристыковалось к терминалу для разгрузки топлива, что не позволяет обеспечить электростанции горючим в настоящий момент», — цитируют журналисты заявление General Electricity Corporation.