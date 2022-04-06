Севастополь, 6 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Владимир Жириновский был настоящим патриотом России. Об этом написал 6 апреля в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Сегодня ушёл из жизни один из самых известных политических деятелей современной России — лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Человек, который любил Севастополь, боролся за русский мир. Весной 2014 года он одним из первых, ещё до Референдума прилетел в Севастополь чтобы поддержать людей. 28 февраля 2014 года», — написал Развожаев.

Он подчеркнул, что именно речь Жириновского в первые дни Русской весны стала одним из сигналов — Россия с Севастополем.

«Яркий, харизматичный, настоящий патриот Родины и человек слова. Думаю каждому из нас будет не хватать его уверенности, искренности и честности», — добавил севастопольский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно о кончине основателя и лидера ЛДПР, депутата Государственной думы Владимира Жириновского.