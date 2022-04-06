Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян прокомментировала свой роман с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 6 апреля пишет The Sun.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Ким Кардашьян призналась, что она предпочитает серьёзные отношения, и она «не была бы с кем-то, если бы не была готова проводить время с этим человеком». «Очевидно, я не хочу торопиться, но я очень счастлива и очень довольна», — добавила модель.

Ранее сестра Ким Кардашьян Кортни сыграла свадьбу с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Однако, по данным западных СМИ, их брак не имеет юридической силы.

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