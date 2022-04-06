Лос-Анджелес, США, 6 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян прокомментировала свой роман с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 6 апреля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Ким Кардашьян призналась, что она предпочитает серьёзные отношения, и она «не была бы с кем-то, если бы не была готова проводить время с этим человеком». «Очевидно, я не хочу торопиться, но я очень счастлива и очень довольна», — добавила модель.

Ранее сестра Ким Кардашьян Кортни сыграла свадьбу с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Однако, по данным западных СМИ, их брак не имеет юридической силы.