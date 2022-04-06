София, 6 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Сотни человек собрались 6 апреля у здания Народного собрания (парламента) Болгарии с требованием немедленной отставки действующего болгарского правительства. Об этом сообщает БТВ со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, организатором акции выступила крупнейшая оппозиционная партия страны — «Возрождение». Манифестанты обвинили Совет министров Болгарии в «потакании Западу» и неспособности защитить «исконные болгарские ценности».

По свидетельствам очевидцев, участники мероприятия развернули плакаты с надписями «Долой НАТО!» и «Нет экспансии ЕС!». При этом некоторые активисты скандировали пророссийские лозунги и требовали от властей не допустить участия Болгарии в конфликте на Украине.

Напомним, ранее правительство Болгарии не исключило возможности предоставления Украине военно-технической помощи.