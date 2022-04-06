Пермь, , 14:36 — REGNUM Пермский краевой суд изменил приговор бывшему министру территориальной безопасности. Об этом сообщают СМИ.

Суд

Экс-чиновнику назначили дополнительное наказание. Он лишен права занимать государственные должности в течение двух лет.

Напомним, экс-глава министерства был осужден судом первой инстанции в январе 2022 года за фиктивное трудоустройство своего знакомого. Бывший министр получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, его лишили чина действительного государственного советника второго класса Пермского края. Вердикт был обжалован.

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