Кострома, 6 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Костромской области за месяц с 1 марта по 1 апреля на 72% выросло количество работников, находящихся под риском увольнения. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента по труду и социальной защите населения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Центр занятости

Если в начале марта было зарегистрировано 1385 таких граждан, что является обычным уровнем для области, то в апреле их стало уже 2377. Из них на неполный рабочий день переведены 1188 человек, 772 труженика отправлены в простой. В отпуска без сохранения зарплаты ушли 273 человека. Остальных 144 сотрудников, вероятно, ждёт увольнение.

Растёт и конкуренция за рабочие места. По данным службы исследований сервиса по поиску работы «hh.ru» 28 февраля 2022 года на одну вакансию в регионе приходилось 2,9 резюме. Через месяц — 28 марта — уже 3,8 резюме. Данные официальной статистики, учитывающие только обращения на биржу труда, не столь критичны. По информации департамента по труду и социальной защите, 1 марта на одно предложение работодателя претендовали 0,3 незанятых граждан, 1 апреля — 0,4.

Уровень безработицы (отношение численности граждан, признанных безработными, к количеству экономически активного населения) за этот период снизился с — 0,63 до 0,59%. Численность официальных безработных уменьшилась с 1960 человек на 1 марта до 1817 на 1 апреля.

На данный момент работодателями региона заявлено 6617 официальных вакансий — на 15% меньше, чем месяцем ранее. Специалисты отмечают, что пока ситуацию с сотрудниками под риском увольнения нельзя назвать критичной. Таковой она станет, если в зоне возможной опасности окажутся как минимум 5 тысяч человек.