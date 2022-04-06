Ясиноватая, ДНР, , 14:35 — REGNUM Киевские боевики произвел обстрел Ясиноватой в Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением артиллерии. Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

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