Москва, 6 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на усиление устойчивости в работе транспорта в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Инициатива направлена на стабилизацию ситуацию на фоне санкций.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

В частности, иностранным инвесторам, имеющим долю в уставном капитале, более чем в 50% и осуществляющим перевозки морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается правительством России, предлагается произвести отчуждение части принадлежащих им акций (долей) до менее чем 50%, либо подать ходатайство об установлении над ними контроля.

Для обеспечения суверенитета Российской Федерации над информационными потоками при выполнении воздушных перевозок, аналогичный механизм распространяется на собственников автоматизированных информационных систем оформления авиаперевозок, а также операторов таких систем.

В сфере регулярных перевозок автобусами сокращаются сроки рассмотрения заявлений перевозчиков об изменении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок в случаях, не влекущих увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру с 45 до 10 дней.

Правительство наделяется правом принимать в 2022 году решения по установлению особенностей открытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных перевозок.

Правительство в 2022 году уже имеет полномочия принимать решения, предусматривающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) в отношении иностранных самолетов, авиационных двигателей, транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта для обеспечения устойчивого функционирования перевозчиков. Закон дополнил этот перечень морскими судами, судами внутреннего водного или смешанного (река-море) плавания.

Кроме того, устанавливается возможность многократного использования для внутренних перевозок контейнеров, ввезенных в Россию до дня вступления в силу закона и в последующем на железнодорожных транспортных средствах, морских судах, судах внутреннего водного транспорта и судах смешанного (река-море) плавания по таможенной процедуре временного ввоза. Такое использование контейнеров предлагается осуществлять в пределах срока действия временного ввоза.