Уфа, 6 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Некоторые нефтеперерабатывающие компании России, которые ранее использовали зарубежную продукцию, начали переходить на произведённые в Башкирии катализаторы. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

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«За счет собственных разработок и мощностей производства завод готов обеспечить потребность в катализаторах нефтепереработки всех производителей моторных топлив на территории страны. Что означает энергетическую безопасность и независимость всего нашего топливно-энергетического комплекса», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Сообщается, что башкирские катализаторы признают и используют на своих предприятиях не только страны бывшего СССР (Туркмения, Белоруссия), но и нефтяные компании в Индии, Европе, США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии наладили производство сока из ростков пшеницы.