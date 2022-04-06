Москва,
6 апреля 2022, 14:34 — REGNUM Возможное замещение рубля криптовалютой теоретически возможно, но в российской практике маловероятно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Образцы криптовалюты
Pixabay.com
«Для большинства граждан механизм приобретения того же биткоина непонятен и неизвестен. К тому же за пределами крупных городов отсутствует культура оплаты покупок посредством онлайн платежей.
Конечно, риск признания любой криптовалюты в качестве средства платежа заключается в том, что количество серых и незаконных сделок может увеличиться по причине невозможности отследить контрагентов криптосделки.
Опасения представителей ЦБ отчасти обоснованы тем, что при широком распространении криптовалют мегарегулятор может потерять контроль над денежной массой в стране.
Выходом из этой ситуации служит внедрение официальной криптовалюты — цифрового рубля, который напротив станет средством тотального учета любых сделок», — высказала свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, если жители России начнут массово приобретать криптовалют, это может привести к замещению рубля, заявила первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.
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