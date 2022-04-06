Москва, 6 апреля 2022, 14:34 — REGNUM Возможное замещение рубля криптовалютой теоретически возможно, но в российской практике маловероятно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Образцы криптовалюты
Образцы криптовалюты
Pixabay.com
«Для большинства граждан механизм приобретения того же биткоина непонятен и неизвестен. К тому же за пределами крупных городов отсутствует культура оплаты покупок посредством онлайн платежей.
Конечно, риск признания любой криптовалюты в качестве средства платежа заключается в том, что количество серых и незаконных сделок может увеличиться по причине невозможности отследить контрагентов криптосделки.
Опасения представителей ЦБ отчасти обоснованы тем, что при широком распространении криптовалют мегарегулятор может потерять контроль над денежной массой в стране.
Выходом из этой ситуации служит внедрение официальной криптовалюты — цифрового рубля, который напротив станет средством тотального учета любых сделок», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если жители России начнут массово приобретать криптовалют, это может привести к замещению рубля, заявила первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

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