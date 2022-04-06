Ташкент, 6 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Узбекистане 8−11 апреля ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Об этом сообщает «Узгидромет».

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Сообщается, что 8 апреля по Республике Каракалпакстан и пустынной зоне республики ожидаются порывы ветра до 17−22 м/с, местами возможны порывы до 23−25 м/с.

10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям скорость ветра также может достигнуть 17−22 м/с. А 11 апреля по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской областям возможны порывы ветра до 25−28 м/с.