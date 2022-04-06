Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM О гибели птиц в Ботаническом саду Ростова-на-Дону сообщают горожане. Очевидцы уточняют, что среди погибших птиц много галок.

Алексей Саврасов. Грачи прилетели. 1871

Как разъяснил доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Тимофей Барабашев, в Ботаническом саду есть крупная ночевка грачей, которые обитают там до весны.

«Ослабленные за зиму особи нередко ночью погибают и застревают между веток. Не исключено, что причинами могут быть и инфекции, опасные только для птиц, так как Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора обследовал птиц на опасные для человека инфекции и их не обнаружил», — цитирует зоолога портал 161. ru.

Случаи гибели птиц в Ботаническом саду Ростова-на-Дону случались и ранее.